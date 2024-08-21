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В Днепре повторно переименовали улицу в Новокодацком районе

Сегодня 21:26
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В Днепре переименовали улицу Андреевскую.

Новости Днепра про В Днепре повторно переименовали улицу в Новокодацком районе

В Днепре уже переименованная улица Андреевская снова сменила название. Теперь она Духмяная.

Переименовали топоним по обращению жителей на улицу Духмяну. Соответствующее решение было принято депутатами во время 54-й сессии городского совета.

Отметим, прежде чем стать Андреевской, улица называлась Каменогорская.

С 2022 года в Днепре дерусифицировано около 500 топонимов и более 350 декоммунизировано.

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