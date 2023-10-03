В Днепре повреждены три многоэтажки и детсад: в ОВА уточнили последствия ночной атаки дронами

Ночью в окрестностях Днепра сбивали вражеские дроны и ракету.

Как сообщил Сергей Лысак, спасатели завершили обследование территории после ночной атаки дронами.

По уточненной информации, в Днепре обломками сбитого российского железа повреждены и школа, детсад, АЗС и 3 многоэтажки. На территории частного предприятия, кроме изуродованного огнем склада, избиты несколько десятков авто.

Напомним, ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракету. В результате падения обломков занялись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно обуздали.

Сообщалось, что обломки от ущерба БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже был потушен. Есть разрушение производственных объектов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: