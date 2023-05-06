В Днепре потерялся беленький декоративный кролик почтенного возраста

Об этом сообщил днепрянин Антон в сообществе «Райончик».
В городе постоянно теряются кошки, собаки, иногда попугаи или даже кролики. Вот и в этот раз на левом берегу потерялся декоративный кролик. По словам владельца пушистика, у дома по улице Осенней 11-11а куда-то исчез маленький зверь.
Хозяин заметил, что животное уже солидного возраста.
У дома по улице Осенняя 11 — 11а потеряли беленького декоративного кролика. Может кто видел или подобрал – отзовитесь, пожалуйста! Животное уже почтенного возраста, — говорится в сообщении.
Горожане сильно взволнованы дальнейшей судьбой кролика и боятся живодеров, которые могут поиздеваться над ним или убить.
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