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В Днепре потерялся беленький декоративный кролик почтенного возраста

Сегодня 12:19
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В Днепре посреди улицы потерялся кролик.

Новости Днепра про В Днепре потерялся беленький декоративный кролик почтенного возраста

Об этом сообщил днепрянин Антон в сообществе «Райончик».

В городе постоянно теряются кошки, собаки, иногда попугаи или даже кролики. Вот и в этот раз на левом берегу потерялся декоративный кролик. По словам владельца пушистика, у дома по улице Осенней 11-11а куда-то исчез маленький зверь.

Хозяин заметил, что животное уже солидного возраста.

У дома по улице Осенняя 11 — 11а потеряли беленького декоративного кролика. Может кто видел или подобрал – отзовитесь, пожалуйста! Животное уже почтенного возраста, — говорится в сообщении.

Горожане сильно взволнованы дальнейшей судьбой кролика и боятся живодеров, которые могут поиздеваться над ним или убить.

Подробнее ТУТ.

Напомним, вчера чрезвычайники спасали пса, который застрял головой в заборе.

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