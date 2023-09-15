В Днепре потерялась 86-летняя бабушка: вернуться домой ей помогла платежка

Инспекторы пообщались с бабушкой. Женщина не могла вспомнить свой адрес, телефона и документов при ней не было. Но полицейские заметили у нее платежку за коммунальные услуги, где был указан вероятный адрес проживания гражданки. Ее провели туда. Женщина попала домой и была благодарна полицейским за помощь.

Она сообщила, что обнаружила на улице 86-летнюю бабушку, которая потерялась – пенсионерка не могла найти свой дом.

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