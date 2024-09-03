В Днепре посреди жилого массива бродил ястреб и ел местных птиц (ФОТО)

В Днепре на улице заметили хищную птицу.

Вчера, 2 сентября, в Днепре на ж/м Тополь-2 снова увидели ястреба.

Горожане опубликовали фото хищной птицы в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР» и отметили, что на ее лапах есть кандалы, поэтому вероятно, что она кому-то принадлежит.

На опубликованном фото можно увидеть, как молодой ястреб утоляет голод, поедая местного голубя. Интересно, что даже в кандалах, хищник каким-то образом смог добыть себе еду.

Неизвестно, сколько времени птица пробыла на улице и кто ее владелец, однако в комментариях к публикации горожане отмечают, что такие птицы должны оставаться независимыми, нужно снять оковы и отпустить его на свободу.

Заметим, что ястребы, а также совы и соколы не считаются домашними животными, ведь они являются хищниками. Держать их в неволе не рекомендуется, к тому же стать владельцем хищной птицы непросто — для этого нужно знать все нюансы их содержания и все равно помнить, что хищники плохо приручаются и всегда остаются дикими животными.

Пока судьба ястреба, которого увидели днепряне, неизвестна.

Не исключается, что именно его заметили в Днепре на ж/м Тополь-2 вечером 23 июля этого года. Тогда местные сообщали, что хищник якобы атаковал женщину.

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