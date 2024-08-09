В Днепре посреди улицы обнаружили остатки старинного прибора (ФОТО)

В Новый Кайдаках нашли каменную мельницу, сообщили в Facebook-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск».
Вероятно, это остатки старой каменной мельницы, которой пользовались жители поселка, существовавшего задолго до основания на этих территориях Екатеринослава.
Тогда, по преданию, люди использовали несколько мельниц, на которых мололи пшеницу и просо. Отмечается, что каменная порода, наиболее подходящая для изготовления жерновов – это мелкозернистый пористый песчаник или известняк с окаменелостью. А сам прибор работал с помощью ветра, воды или животных, которых приручали к работе люди.
Напомним, ранее мы писали о том, откуда произошло название Таромского в Днепре.
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