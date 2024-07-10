В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции

В Днепре вечером 4 июля прохожий наткнулся на жуткую находку.

Детали инцидента распространились в социальных сетях.

По предварительной информации, 4 июля около 21:00 на улице Василия Сухомлинского прохожий обнаружил обгоревший труп мужчины. После этого немедленно сообщил в полицию.

Корреспонденты Dnepr.Info узнали у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, что факт действительно имел место.

4 июля обнаружено тело не установленного мужчины. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Личность мужчины устанавливается, — доложила спикера.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании обнаружили труп: комментарий полиции. Кроме того, 28 июня, в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе у дороги якобы нашли труп, наши корреспонденты узнали детали.

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