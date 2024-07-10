В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции

Детали инцидента распространились в социальных сетях.
По предварительной информации, 4 июля около 21:00 на улице Василия Сухомлинского прохожий обнаружил обгоревший труп мужчины. После этого немедленно сообщил в полицию.
Корреспонденты Dnepr.Info узнали у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, что факт действительно имел место.
4 июля обнаружено тело не установленного мужчины. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Личность мужчины устанавливается, — доложила спикера.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании обнаружили труп: комментарий полиции. Кроме того, 28 июня, в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе у дороги якобы нашли труп, наши корреспонденты узнали детали.
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