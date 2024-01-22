Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)

Сегодня 12:40
просмотров

Несмотря на погодные качели - то плюс, то минус, в Днепре рыбаки-смельчаки снова вышли на лед.

Новости Днепра про В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)

Так, на косе на жилом массиве Победа-6 посреди реки появился огромный рыбацкий городок – его длина примерно 200 метров.

Об этом сообщает dnepr.info.

Рыбаки разделились на группы. Некоторые из них с палатками.

Новости Днепра про В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)

А кто-то даже пришел с собачкой:

Новости Днепра про В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)

Отметим, по прогнозу синоптиков, сегодня в Днепре днем -3°-1°С, но лед вряд ли крепкий, ведь в предыдущие дни был плюс. К тому же здесь не раз случались несчастные случаи.

Так, в феврале 2022 года в этом же месте мужчина во время рыбалки провалился под лед. Ему на помощь прибыли трое полицейских и неравнодушный горожанин, которые тоже вскоре оказались в ледяной воде. Их спасали ГСЧС-ники. Они вытащили на берег 5 мужчин. К сожалению, рыбак умер в карете «скорой».


Лучше ловить рыбу в безопасных местах!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра
Новости Днепра
Сегодня 18:29
Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра

Война унесла жизни еще одного днепрянина.

В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 18:25
В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции

На днях в Днепре произошел ужасный случай.

На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:48
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)

В Днепровском районе уничтожили упавшую на могилу боевую часть ракеты.

История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:47
История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)

С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя…

Последние новости

Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра
Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра

Война унесла жизни еще одного днепрянина.

Сегодня 18:29
3
просмотров
В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции
В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции

На днях в Днепре произошел ужасный случай.

Сегодня 18:25
3
просмотров
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)

В Днепровском районе уничтожили упавшую на могилу боевую часть ракеты.

Сегодня 17:48
3
просмотров
История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)
История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)

С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя улица Воскресенская. Вместо небольших домиков тут возводят доходные дома, здания общественного назначения и гостиницы. Одно из зданий, которое сохранилось на улице с момента возведения – дом Тувия Иоффе, который находится…

Сегодня 17:47
5
просмотров
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего агента денежное "вознаграждение".

Сегодня 17:36
6
просмотров
В Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги
В Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги

Центральная энергетическая компания (ЦЭК) планирует отключить свет за долги более тысяче потребителей.

Сегодня 17:18
4
просмотров
В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв — полицейские, — ГБР
В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв — полицейские, — ГБР

Подозреваемого уже задержали.

Сегодня 16:51
3
просмотров
В Кривом Роге посетитель «под мухой» чуть не разгромил суши-бар
В Кривом Роге посетитель «под мухой» чуть не разгромил суши-бар

В Кривом Роге мужчину, который буянил в суши-баре, успокаивали правоохранители.

Сегодня 16:23
2
просмотров
В Днепре снова до конца года перекроют Крутогорный спуск
В Днепре снова до конца года перекроют Крутогорный спуск

В Днепре перекроют Крутогорный спуск.

Сегодня 15:36
6
просмотров
Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла
Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла

Водо- и теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.

Сегодня 15:24
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх