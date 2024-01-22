В Днепре посреди реки появился огромный рыбацкий городок (ФОТО)

Так, на косе на жилом массиве Победа-6 посреди реки появился огромный рыбацкий городок – его длина примерно 200 метров.
Об этом сообщает dnepr.info.
Рыбаки разделились на группы. Некоторые из них с палатками.
А кто-то даже пришел с собачкой:
Отметим, по прогнозу синоптиков, сегодня в Днепре днем -3°-1°С, но лед вряд ли крепкий, ведь в предыдущие дни был плюс. К тому же здесь не раз случались несчастные случаи.
Так, в феврале 2022 года в этом же месте мужчина во время рыбалки провалился под лед. Ему на помощь прибыли трое полицейских и неравнодушный горожанин, которые тоже вскоре оказались в ледяной воде. Их спасали ГСЧС-ники. Они вытащили на берег 5 мужчин. К сожалению, рыбак умер в карете «скорой».
Лучше ловить рыбу в безопасных местах!
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