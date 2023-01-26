В Днепре посреди ночной атаки «шахедами» скорую вызвали к фейковому раненому

Сотрудники скорой в Днепре страдают от телефонных шутников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

По его словам, вчера 25 января во время атаки «шахедами» на Днепр неизвестный вызвал «скорую» на ранения в результате прилета. Медицинская бригада уехала в указанное место, но оказалось, что сообщение было фейковым и никто не пострадал.

Радий Шевченко отметил, что диспетчеры повторно пытались связаться с заявителем, но уже никто не брал трубку.

Таким образом, пока весь город прятался от прилетов, медики уехали спасать людей, но стали жертвами телефонных террористов. Известно, что сотрудники «скорой» обратились к правоохранителям за данным фактом, но получит ли шутник наказание еще не ясно.

Это уже не первый случай телефонного терроризма в области. Ранее похожая ситуация произошла в Никополе, где медики потратили несколько часов на поиски несуществующей улицы. Тогда к ним тоже обратились за помощью для раненого во время прилета. Однако как оказалось позже, это была шутка.

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