В Днепре посреди ночной атаки «шахедами» скорую вызвали к фейковому раненому

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.
По его словам, вчера 25 января во время атаки «шахедами» на Днепр неизвестный вызвал «скорую» на ранения в результате прилета. Медицинская бригада уехала в указанное место, но оказалось, что сообщение было фейковым и никто не пострадал.
Радий Шевченко отметил, что диспетчеры повторно пытались связаться с заявителем, но уже никто не брал трубку.
Таким образом, пока весь город прятался от прилетов, медики уехали спасать людей, но стали жертвами телефонных террористов. Известно, что сотрудники «скорой» обратились к правоохранителям за данным фактом, но получит ли шутник наказание еще не ясно.
Это уже не первый случай телефонного терроризма в области. Ранее похожая ситуация произошла в Никополе, где медики потратили несколько часов на поиски несуществующей улицы. Тогда к ним тоже обратились за помощью для раненого во время прилета. Однако как оказалось позже, это была шутка.
Читайте також:
Автор:
С пятницы, 27 января, в Днепре снова выйдут на технические…
У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом…
Военные РФ продолжают свое наступление в Донецкой области по двум…
23 января в ходе полномасштабной войны РФ против Украины погиб…
С пятницы, 27 января, в Днепре снова выйдут на технические рейсы трамваи и троллейбусы.
У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом по голові та відібрав телефон.
Военные РФ продолжают свое наступление в Донецкой области по двум направлениям. А Вооруженные силы Украины атаковали пункты управления оккупантов.
Энергетики приложили максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после последней атаки врага и вернуть Днепропетровскую область в графики отключений.
23 января в ходе полномасштабной войны РФ против Украины погиб защитник из Каменского, младший лейтенант Дмитрий Лозинский.
Сегодня, 26 января, в Днепре спасли рыбака.
Попадания врага были зафиксированы в 11 регионах.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, разрешал ли Николаю Тищенко выезжать в Таиланд.
Если бы не публикация газете The New York Times никто бы в Украине и не узнал, что генерал Залужный передал полученное наследство в миллион долларов на нужды ВСУ. Американская пресса первой рассказала о непубличном поступке главнокомандующего.
Сегодня, 26 января, на трассе М-30 "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" вблизи поселка Петропавловка произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!