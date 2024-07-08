В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)

В Днепре заметили интересную птицу.

В Днепре на жилмассиве Победа засняли яркого щиглика. Заметил интересных птиц местный житель Юрий Мухин, который поделился волшебными фото милых пернатых в тематическом сообществе на Facebook.

Как рассказали в комментариях знатоки птиц, щиглики очень любят петь, причем делают это даже в неволе. При правильном уходе они будут петь хозяину каждый день, а будут жить до 15-20 лет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: