Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)

В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)

Сегодня 21:32
просмотров

В Днепре заметили интересную птицу.

Новости Днепра про В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)

В Днепре на жилмассиве Победа засняли яркого щиглика. Заметил интересных птиц местный житель Юрий Мухин, который поделился волшебными фото милых пернатых в тематическом сообществе на Facebook.

Как рассказали в комментариях знатоки птиц, щиглики очень любят петь, причем делают это даже в неволе. При правильном уходе они будут петь хозяину каждый день, а будут жить до 15-20 лет.

Новости Днепра про В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды
    Сегодня 20:50
    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды

    На четырех пляжах Днепропетровщины качество воды не соответствует норме.

    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку
    Новости Днепра
    Сегодня 19:52
    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку

    На Днепропетровщине мужчина неудачно нырнул в реку.

    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024
    Новости Днепра
    Сегодня 19:52
    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024

    Кабинет Министров утвердил список платных услуг для коммунальных медучреждений. Чиновники…

    В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:33
    В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)

    Ручная ворона была замечена на проспекте Поля.

    Последние новости

    Из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму
    Из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму

    Под завалами больницы в Киеве нашли двоих детей и их маму.

    Сегодня 22:00
    1
    просмотров
    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды
    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды

    На четырех пляжах Днепропетровщины качество воды не соответствует норме.

    Сегодня 20:50
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку
    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку

    На Днепропетровщине мужчина неудачно нырнул в реку.

    Сегодня 19:52
    0
    просмотров
    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024
    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024

    Кабинет Министров утвердил список платных услуг для коммунальных медучреждений. Чиновники посчитали, что это поможет улучшить прозрачность медицинской системы и нормировать финансовые поступления в медучреждения. Платный перечень услуг поможет сократить случаи коррупционных нарушений так как пациент будет четко знать какая услуга…

    Сегодня 19:52
    0
    просмотров
    В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)
    В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)

    Ручная ворона была замечена на проспекте Поля.

    Сегодня 19:33
    0
    просмотров
    Целого дня со светом в Днепре пока не будет: в Укрэнерго отменили запланированные измерения
    Целого дня со светом в Днепре пока не будет: в Укрэнерго отменили запланированные измерения

    В Днепре 9 июля весь день будут выключать свет.

    Сегодня 18:35
    1
    просмотров
    В Днепре за махинации с ремонтом на 1,5 млн грн будут судить экс-начальника квартирного отдела
    В Днепре за махинации с ремонтом на 1,5 млн грн будут судить экс-начальника квартирного отдела

    В Днепре экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил государственное имущество.

    Сегодня 17:50
    1
    просмотров
    В Днепре из-за обстрела 8 июля повреждено 10 многоэтажек и 2 общежития
    В Днепре из-за обстрела 8 июля повреждено 10 многоэтажек и 2 общежития

    В Днепре из-за обстрела повреждено 10 многоэтажек.

    Сегодня 17:08
    1
    просмотров
    В Днепре из-за ракетных обстрелов 8 июля пострадала ветклиника
    В Днепре из-за ракетных обстрелов 8 июля пострадала ветклиника

    В Днепре из-за утреннего удара 8 июля пострадала ветклиника.

    Сегодня 16:46
    2
    просмотров
    В Днепре из-за обесточивания три троллейбуса не будут ехать на ж/м Тополь и ж/м Сокол
    В Днепре из-за обесточивания три троллейбуса не будут ехать на ж/м Тополь и ж/м Сокол

    В Днепре из-за отключения света некоторые троллейбусы будут курсировать иначе.

    Сегодня 16:04
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх