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В Днепре посреди двора нашли человеческие останки

Сегодня 12:27
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В Днепре обнаружили человеческие кости посреди двора.

Новости Днепра про В Днепре посреди двора нашли человеческие останки

В Днепре во время строительных работ обнаружили кости, вероятно принадлежавшие человеку. Об этом пишет «Днепр Оперативный».

Останки обнаружили на улице Курганской во дворе частного дома. Владельцы дома копали бассейн, когда на глубине 1 метра увидеть кости и череп. По всей вероятности, они здесь остались со времен Второй мировой.

Обнаруженные останки отправили на экспертизу.

Напомним, в прошлом месяце на могиле Поля дважды находили чьи-то кости. Вероятно, они принадлежат какому-нибудь животному. Пока неизвестно, кто проводит такие «ритуалы» и зачем.

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