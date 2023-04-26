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В Днепре посреди дороги заметили гревшегося на солнышке тарантула (ФОТО)

Сегодня 13:06
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В Днепре заметили тарантула.

Новости Днепра про В Днепре посреди дороги заметили гревшегося на солнышке тарантула (ФОТО)

В Приднепровске посреди дороги заметили тарантула. Об этом рассказал местный житель в сообществе «Приднепровский край».

Паучок лежал на асфальте и по словам днепрянина грелся на солнышке. В комментариях предположили, что это не тарантул, а паук-волк или тарантул, но земляной, живущий в небольших норках и распространённый в частном секторе.

Днепряне говорят, что на дачах постоянно видят таких паучков.

У нас на даче такие паучки уже года 4, как завелись. Я когда это создание впервые увидела была в шоке. Такой, страшноватый… пыталась их как-то идентифицировать — больше всего он похож на «тарантул Вовчок». Пишут, что неядовитый, но все же, лучше не трогать, – утверждает днепрянка.

Новости Днепра про В Днепре посреди дороги заметили гревшегося на солнышке тарантула (ФОТО)

Скорее всего, это действительно южнорусский подвид тарантула. Это самый большой паук, который встречается в Украине и Европе. Размеры этого создания достигают 35 мм. Самки живут в земляных норах, часто посреди степи или лесостепи.

В народе южнорусского тарантула прозвали мызгирь. Он действительно относится к семье пауков-волков.

Паук-волк не ядовит и достаточно миролюбив, если его не трогать. Укус этого создания может вызвать зуд, красноту, но сильного вреда не принесете.

Впрочем, лучше его обходить стороной, особенно маленьким детям.

В комментариях днепряне публикуют фото других пауков-волков, встречавшихся в частном секторе.

Новости Днепра про В Днепре посреди дороги заметили гревшегося на солнышке тарантула (ФОТО)

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