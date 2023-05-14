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В Днепре посреди дороги вспыхнул автобус (ВИДЕО)

Сегодня 14:30
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В Днепре во время движения загорелся автобус.

Новости Днепра про В Днепре посреди дороги вспыхнул автобус (ВИДЕО)

В воскресенье, 14 мая, вспыхнул автобус №95, курсирующий из жилмассива Парус до проспекта Калнышевского. Судя по кадрам, которые публикуют днепряне, транспорт загорелся во время движения.

Рядом с местом инцидента видно много дыма, а водитель вместе с пассажирами пытаются самостоятельно потушить возгорание.

Предварительно обошлось без жертв, люди успели выйти из салона, а водителю понадобился огнетушитель, чтобы обуздать пламя, возникшее в задней части автобуса.

Видео-доказательства публикуют днепряне в телеграмм-чате Городского транспорта Днепра.

Позже на помощь приехали пожарные, занимающиеся ликвидацией огня.

Напомним, сегодня троллейбус №5 ранее отправится в ДЕПО.

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