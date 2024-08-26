В Днепре после утренней атаки на область перебои с водой

В Днепре многие дома остались без водоснабжения.

Утром 26 августа Днепропетровщину и всю Украину атаковали ракетами. Впоследствии Укрэнерго ввело аварийные отключения. В связи с этим у многих сейчас нет света.

Из-за перебоев или отсутствия электроэнергии снижено давление воды на верхних этажах по следующим адресам:

ул. Михаила Михновского, 2-31;

переулок Фестивальный, 1-31;

проспект Мира, 1-95;

ул. Березинская, 22-61;

ул. Юрия Магалевского, 1-15;

переулок Свободный, 2-12;

ул. Юрия Липы, 1-23;

ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Запорожское шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80;

ул. Комбрига Петрова, 29, 33;

ж/м Тополь-3 дом. 31-Б;

улицы Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112;

ул. Галины Мазепы, 71-А, 75, 77, 79, 81, 100;

ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

ул. Михаила Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;

ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Рабочая, 69, 71, 73, 75, 75-А, 77;

ул. Надежды Алексеенко, 108;

ул. Автодоровская, 1-А;

ул. Профессора Герасюты, 14

Тем, у кого еще есть вода, советуют сделать запасы. Нормальное водоснабжение вернут, как только отменят аварийные отключения.

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