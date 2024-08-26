В Днепре после утренней атаки на область перебои с водой

Утром 26 августа Днепропетровщину и всю Украину атаковали ракетами. Впоследствии Укрэнерго ввело аварийные отключения. В связи с этим у многих сейчас нет света.
Из-за перебоев или отсутствия электроэнергии снижено давление воды на верхних этажах по следующим адресам:
Тем, у кого еще есть вода, советуют сделать запасы. Нормальное водоснабжение вернут, как только отменят аварийные отключения.
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