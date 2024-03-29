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  • В Днепре после сильного грома на «голые» деревья и ливня над городом появилась радуга: что это предвещает (ФОТО)

В Днепре после сильного грома на «голые» деревья и ливня над городом появилась радуга: что это предвещает (ФОТО)

Сегодня 18:47
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В Днепре после ливня появилась яркая радуга.

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В Днепре 29 марта бурлила непогода. После того как некоторые районы города накрыли черные тучи, и прогремел первый весенний гром, начался мощный ливень.

Сильный дождь стеной успел доставить немало беды. По городу ветром свалило деревья. В частности, на проспекте Яворницкого массивная ветвь свалилась на электропровода, в результате временно не курсировали троллейбусы в сторону центра города.

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Горожане сообщают, что свалило деревья также возле ТЦ «Аполло» на улице Независимости (бывшая Титова), а также в парке Глобы.

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Сегодня была гроза, как в народе говорят, на «голые» деревья. То есть на те, что без листьев. Приметы говорят, что это очень плохой знак. Такой гром предвещает неурожай и голод. Впрочем, это не подтверждено наукой, поэтому верить ли в такие прогнозы или нет — решать вам.

Вскоре после ливня в Днепре появилась яркая радуга.

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Особенно красиво было за городом.

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Радугу видели также в Кривом Роге и селах области.

Напомним, в Кривом Роге главный флаг города во время непогоды разорвало пополам.

Фото — FB: Лівий берег Дніпра, Новокодацький район, телеграм-канал «ХДніпро». 

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