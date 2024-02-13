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  • В Днепре после ночного обстрела снова заработали пункты несокрушимости, а некоторые школы — на дистанционке

В Днепре после ночного обстрела снова заработали пункты несокрушимости, а некоторые школы — на дистанционке

Сегодня 11:02
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В Днепре после обстрела есть повреждение инфраструктуры.

Новости Днепра про В Днепре после ночного обстрела снова заработали пункты несокрушимости, а некоторые школы - на дистанционке

Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, из-за ночного обстрела РФ в городе повреждена некоторая гражданская инфраструктура. Коммунальные службы делают все возможное для устранения последствий, заметил он.

Из-за проблем с электричеством вчера ночью отключились котельные и насосные станции. Пока коммунальщики возвращают тепло, согреться и подзарядить гаджеты можно в пунктах несокрушимости.

По всему городу работает более 100 таких. Они обустроены мэрией, областной военной администрацией, ГСЧС и Нацполицией. Адреса ближайших к вам можно найти в приложении «Дія». Там все необходимое. Генераторы, альтернативные источники отопления, мобильная связь и Интернет. И, конечно, питьевая вода и горячие напитки, — написал Филатов.

Обстрел гражданской инфраструктуры Днепра 12 февраля – что известно?

Вечером 12 февраля Днепр атаковали дронами. Около 10 «шахедов» уничтожили прямо возле Днепра, однако есть попадания. Всего этой ночью в направлении Украины запустили 23 БПЛа, 16 из которых удалось сбить.

По информации ДТЭК, из-за обстрелов одна из ТЭЦ прекратила производство электроэнергии. После окончания атаки энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.

В Днепре из-за отсутствия отопления некоторые школы Приднепровска перейдут на дистанционку. Речь идет об учебных заведениях № 129, 136, 98. Сокращенный день с питанием детей ввели в школах № 11 и 27. С завтрашнего дня, 14 февраля, школьники в них будут учиться дистанционно. О таких временных изменениях сообщили в ГумДепе. Остальные школы работают как обычно.

Ранее мы сообщали, что в Днепре из-за обстрелов эвакуируют больницу.

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