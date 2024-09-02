В Днепре после мощных взрывов есть повреждения жилых домов

Вечером понедельника, 2 сентября, в Днепре слышали несколько мощных взрывов. Они прозвучали почти одновременно с сиреной.

Взрывы в Днепре подтвердил руководитель ОВА Лысак, который сообщил, что в одном из районов Днепра повреждены жилые дома.

О пострадавших нет информации, а все детали обещают сообщить утром.