В Днепре после мощных взрывов есть повреждения жилых домов

Вечером понедельника, 2 сентября, в Днепре слышали несколько мощных взрывов. Они прозвучали почти одновременно с сиреной.
Взрывы в Днепре подтвердил руководитель ОВА Лысак, который сообщил, что в одном из районов Днепра повреждены жилые дома.
О пострадавших нет информации, а все детали обещают сообщить утром.
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