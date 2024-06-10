В Днепре «поселилась» экзотическая кошка, похожая на рысь (ФОТО)

Жители Днепра часто «усыновляют» необычных экзотических животных. Чаще всего это змеи, питоны, ящерицы и прочие «странные» для наших широт домашние любимцы. На днях в городе увидели интересную кошку, которая напоминала какого-то дикого зверя.
Днепрянка Оксана Рудковская обратилась в Facebook за помощью в определении породы кошки, которую она увидела вблизи своего дома.
Прошу помочь узнать. Моя мама живет в частном доме, и сегодня я согласилась помочь оборвать черешню. Ветви этой черешни переваливаются через забор и я поставила стремянку, чтобы добраться до спелых ягод. Когда я почти была верхней ступеньке я заглянула в соседний двор и увидела красивое создание в ошейнике, внимательно наблюдавшее за моими действиями. Я улыбнулась и продолжала рвать черешню, а два ушка и большие глазки пушистика смотрели за моими действиями. У меня вопрос: можно ли держать диких животных в городе, есть ли разрешение и как не попасть в неприятную ситуацию, когда ты пытаешься собрать урожай? Кто это? – написала Оксана.
Люди в комментариях помогли определить происхождение котика, напоминавшего дикую рысь. На фото выше каракет – представитель новой экспериментальной породы кошек.
Они произошли от скрещивания обычной домашней кошки со степной рысью – каракалом. Вес животного от 10 до 15 кг. Они спокойны, миролюбивы и ласковы, подобно домашней кошке. Цена такой пушистой красавицы может достигать 200 000 гривен.
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