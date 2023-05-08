В Днепре посадят дубки пророщенные из желудей дуба Кобзаря

В Днепре появится дуб Кобзаря.

Об этом сообщили на странице Днепропетровского национального исторического музея имени Дмитрия Яворницкого.

По словам музейщиков, 20 мая во время Ночи Музеев они планируют высадить дубы Шевченка. Три саженца были пророщены из желудей, которые собрали возле дуба Кобзаря, который растет в Черкасской области.

Сотрудники ищут подходящее место для дубков. Их планируют посадить на площадке возле музея, но где именно еще не определились, поэтому просят помощи у посетителей.

Есть ли у вас предложения по месту для дубков? – спрашивают музейщики.

Что известно о дубе Шевченко

Дуб Шевченко или Шевченков дуб — это тысячелетнее дерево, которое находится в селе Будище Звенигородского района Черкасской области. Дуб рос вблизи бывшего имения Павла Энгельгардта, который был помещиком Тараса Шевченко.

По данным историков, построили имение в 1828 году. Именно здесь маленький Тарас провел одно лето в качестве казачка. В одном из дубов, росших на территории усадьбы помещика, маленький Шевченко прятал свои рисунки, засовывывая их в старое дупло тысячелетнего дерева.

Сейчас эти дубы называют Шевченковскими и водят к ним экскурсии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре пройдет костюмированная Ночь музеев.

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