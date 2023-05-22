В Днепре популярный трамвай на два дня изменит график движения

от ДМЗ в 21:21.

от ДМЗ в 21:21.

от Железнодорожного вокзала в 20:45;

от Железнодорожного вокзала в 20:45;

Так, трамвай курсирует от остановки Железнодорожного вокзала до ДМЗ. В понедельник, 22 мая и вторник, 23 мая с окончательных остановок трамвай отправится раньше.

Об этом сообщают в пресс-службе городского совета Днепра.

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