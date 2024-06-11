В Днепре популярный стихийный пляж превращают в свалку

На Парусе есть стихийный, но популярный пляж, где отдыхает весь микрорайон. Впрочем, с приходом лета и увеличением количества отдыхающих стало больше и мусора. Поскольку это не официальная зона отдыха, то и убирать его некому.
Как отметила местная жительница в Facebook-сообществе «Актив ж/м Парус», люди, которые приходят на пляж, чтобы покупаться и отдохнуть у воды, часто не убирают за собой мусор. Поэтому дорога сюда завалена всяким хламом — бутылками из-под воды и пива, а также остатками пищи.
Так что ситуация – женщина 40+ с кучей мусора бросает на кучу свою. Я имела неосторожность сказать, что это не мусорный бак, но что услышала: «А что это? Вчера здесь тоже был мусор». То есть?! — отметила местная жительница.
Днепрянка обратилась к другим жителям района в соцсети, чтобы побудить их убирать за собой. Женщина заметила, что часто мусор оставляют взрослые люди, а вот подростки оказались опрятнее.
Если трудно донести свой мусор до ближнего бака, просто не несите с собой пиццу, кучу коробок. Ешьте дома. Откройте мощный и всезнающий Гугл и почитайте, что такое Теория разбитых окон. В двух словах: теория о том, что при виде каких-то беспорядков люди перестают вести себя цивилизованно и начинают брезжить. И еще одна. Горжусь подростками! Они в отличие от людей постарше, собрали все в пакеты и унесли с собой. Ситуация касается, конечно, не всех 100% людей, а только тех, кто не понимает, — отметила она.
Местные жители показали и другую сторону пляжа, еще не заваленную мусором. По словам днепрян, именно ради невероятных пейзажей они приходят на народные «Мальдивы».
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