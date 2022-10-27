В Днепре попрощались с 25-летней Инной, которая погибла из-за ракетного удара по АЗС

В Днепре попрощались с Инной Оданец. 25-летняя беременная девушка погибла в результате ракетного обстрела автозаправочной станции 25 октября. Молодая днепрянка заживо сгорела в машине.

Ее муж чудесным образом выжил и находится в реанимации. Родственники, друзья и многие неравнодушные граждане приехали провести Инну в последний путь. Люди несли много цветов.

Инна и Максим Оданец поженились за неделю до этого события. Пара ждала мальчика.

Сестра мужа погибшей Татьяны рассказывает, что после работы ее брат и жена остановились на заправке, чтобы выпить кофе.

Машина пары как раз выезжала с заправки.

После взрыва муж погибшей Максим был в сознании и пытался спасти Инну. Сейчас Максим находится в реанимации, его внутренние органы повреждены осколками. Мужчина перенес четыре операции, последняя была утром 27 октября.

В настоящее время родственники собирают деньги на лечение Максима.

Полсотни человек пришли попрощаться с Инной. Это родственники девушки, друзья, коллеги и семья ее мужа Максима.

Источник: «Суспільне Дніпро»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: