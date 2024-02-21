В Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении

Присмотритесь внимательно к фото!

В Днепре полиция разыскивает 33-летнего Алексея Минакова. Отмечается, что мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

С 25 января местонахождение Алексея не известно, поэтому правоохранители объявили его в розыск.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Если вы видели мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: (096)-884-83-94, (066)-585-33-80 или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 25-летнего парня.

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