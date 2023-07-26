В Днепре полицейский начальник «повесил» 200 тыс. долларов долга на строителей и угрожал убийством

Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, правоохранитель «повесил» на рабочих долг в размере 200 тысяч долларов. Они якобы были виноваты в пожаре, который произошел в доме его родственницы.
Расследованием установлено, что трое местных жителей строили дом, принадлежащий теще полицейского. Впоследствии в помещении произошел пожар, в котором правоохранитель обвинил строителей и потребовал с них компенсацию.
Вместе с братом правоохранитель в течение нескольких месяцев кошмарил рабочих, унижая и угрожая убийством. В случае отказа обвиняемые обещали посадить за решетку или передать дело «серьезным людям», которые заставят отдать деньги.
Один из рабочих был военнослужащим, поэтому правоохранитель требовал от него ежемесячно перечислять 30 тыс. грн заработной платы.
В мае 2023 года оборотня в погонах задержали. Как оказалось, он работает заместителем начальника одного из управлений полиции г. Днепра.
Правоохранителя и его брата будут судить по статье о вымогательствах и угрозах убийства. По ходатайству прокурора судом наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых.
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