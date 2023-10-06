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В Днепре полицейские приехали на семейное насилие, а нашли наркотики

Сегодня 19:13
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В Днепре правоохранители готовились спасать женщину от мужчины-тирана, а изымали наркотики

Новости Днепра про В Днепре полицейские приехали на семейное насилие, а нашли наркотики

Об этом рассказали в Управлении полиции охраны.

5 октября правоохранителям поступило сообщение о домашнем насилии. Полицейские немедленно выехали на место, но причина вызова не подтвердилась. Вероятная пострадавшая призналась инспекторам, что хранит в квартире наркотические вещества. Правоохранители нашли и изъяли сверток с веществом.

Заметим, что домашнее насилие – это важная проблема и иногда лучше перебдеть, нежели недобдеть. Поэтому хорошо, что причина не подтвердилась, а с наркотиками разберутся правоохранители.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали мужчину, который забил до смерти, поджег и выбросил на мусорку свою сожительницу.

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Новости Днепра про В Днепре полицейские приехали на семейное насилие, а нашли наркотикиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре полицейские приехали на семейное насилие, а нашли наркотикиРусский

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