В Днепре полицейские приехали на семейное насилие, а нашли наркотики

Об этом рассказали в Управлении полиции охраны.
5 октября правоохранителям поступило сообщение о домашнем насилии. Полицейские немедленно выехали на место, но причина вызова не подтвердилась. Вероятная пострадавшая призналась инспекторам, что хранит в квартире наркотические вещества. Правоохранители нашли и изъяли сверток с веществом.
Заметим, что домашнее насилие – это важная проблема и иногда лучше перебдеть, нежели недобдеть. Поэтому хорошо, что причина не подтвердилась, а с наркотиками разберутся правоохранители.
Напомним, ранее в Кривом Роге задержали мужчину, который забил до смерти, поджег и выбросил на мусорку свою сожительницу.
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