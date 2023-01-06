В Днепре полицейские помогли найти 3-летнего ребенка, который потерялся

4 января в Днепре потерялся трехлетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, гражданка со своим сыном была в городе по делам, но когда женщина отвлеклась, ее трехлетний сын куда-то исчез.

Правоохранители начали искать ребенка. Вскоре на линию «102» сообщили, что неподалеку от места происшествия обнаружили маленького мальчика, который находился на улице без родителей. За считанные минуты инспекторы уже были на месте и увидели похожего по приметам испуганного ребенка. Это был тот мальчик, которого искали.

Заявительницу поблагодарили за бдительность, а матери вернули сына. С женщиной провели профилактическую беседу.

Уважаемые родители, будьте бдительны и постоянно контролируйте досуг и местонахождение своих малолетних детей! – призывают в полиции.

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