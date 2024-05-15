В Днепре покажут уникальную мозаику времен Киевской Руси: как увидеть своими глазами

Напомним, в Днепре на выставке в музее также представлено оружие времен Римской империи.

Заметим, 18 мая пройдет «Ночь музеев». Это международная акция, позволяющая осмотреть музейные экспозиции ночью, однако в Украине из-за комендантского часа все ивенты пройдут днем.

Чтобы показать уникальный артефакт, хранившийся в запасниках музея с 1937 года, откроют новую специальную выставку.

Обнаружена эта мозаика, когда собор исследовали в 1936 году. В наш музей ее передали в 1937 году. Даже такого, казалось бы, небольшого фрагмента достаточно, чтобы составить представление о мастерстве зодчих Древнерусского Государства, говорится в сообщении.

Из фондов собора Святой Софии, что в Киеве, в Днепр привезли фрагменты мозаики, созданной во времена Киевской Руси.

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