В Днепре показали заброшенный кинотеатр «Искра» на Амбулаторной

Первые кинотеатры в Днепре появились в начале прошлого столетия. После Второй мировой войны особенно активно развивалось их строительство в Днепре. Кинозалы появлялись не только в центре города, но и в рабочих районах, и на строящихся жилмассивах.

Журналисты dnepr.info узнали, что сейчас находится в здании бывшего кинотеатра «Искра».

В 1958 году в поселке Шевченко открылся кинотеатр. Поселок находился в Чечеловском районе, на склоне Аптекарской балки. Это был рабочий поселок, где жили сотрудники Брянского завода. Толчок к развитию поселок получил в 1950-х годах, когда рядом строился завод ЮМЗ. Тут появилась масса одноэтажных домов в частных дворах.

В рабочем поселке был художественный комбинат «Искра», где производились витражи, люстры и другие изделия из стекла. Он и дал новому кинотеатру название.

Одновременно смотреть фильм в кинозале «Искры» могли до 400 человек. Но созданный для культурного время провождения жителей поселка кинотеатр не пользовался большой популярностью.

«Много лет проработала на Шляховке, а кинотеатр не помню. Помню интернат, школу, автобус на котором туда добиралась, а вот «Искру» совсем не помню, к сожалению», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Людмила Рассохина.

На некоторое время он стал культурным центром района, но уже в 1980-х годах вынужден был закрыться из-за маленькой посещаемости. После того, как в кинотеатре перестали показывать фильмы, «Искру» еще несколько лет использовали как зал для выступлений и проведения собраний, но вскоре здание закрыли на замок. Располагался кинотеатр за высоким забором, поэтому оно простояло относительно долго. Но сейчас пребывает в полуразрушенном состоянии.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: