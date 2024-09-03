Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре показали заброшенный кинотеатр «Искра» на Амбулаторной

Сегодня 17:27
просмотров

Первые кинотеатры в Днепре появились в начале прошлого столетия. После Второй мировой войны особенно активно развивалось их строительство в Днепре. Кинозалы появлялись не только в центре города, но и в рабочих районах, и на строящихся жилмассивах.

Новости Днепра про В Днепре показали заброшенный кинотеатр «Искра» на Амбулаторной

Журналисты dnepr.info узнали, что сейчас находится в здании бывшего кинотеатра «Искра».

В 1958 году в поселке Шевченко открылся кинотеатр. Поселок находился в Чечеловском районе, на склоне Аптекарской балки. Это был рабочий поселок, где жили сотрудники Брянского завода. Толчок к развитию поселок получил в 1950-х годах, когда рядом строился завод ЮМЗ. Тут появилась масса одноэтажных домов в частных дворах.

В рабочем поселке был художественный комбинат «Искра», где производились витражи, люстры и другие изделия из стекла. Он и дал новому кинотеатру название.

 Одновременно смотреть фильм в кинозале «Искры» могли до 400 человек. Но созданный для культурного время провождения жителей поселка кинотеатр не пользовался большой популярностью.

«Много лет проработала на Шляховке, а кинотеатр не помню. Помню интернат, школу, автобус на котором туда добиралась, а вот «Искру» совсем не помню, к сожалению», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Людмила Рассохина.

Новости Днепра про В Днепре показали заброшенный кинотеатр «Искра» на Амбулаторной

На некоторое время он стал культурным центром района, но уже в 1980-х годах вынужден был закрыться из-за маленькой посещаемости. После того, как в кинотеатре перестали показывать фильмы, «Искру» еще несколько лет использовали как зал для выступлений и проведения собраний, но вскоре здание закрыли на замок. Располагался кинотеатр за высоким забором, поэтому оно простояло относительно долго. Но сейчас пребывает в полуразрушенном состоянии.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре показали заброшенный кинотеатр «Искра» на АмбулаторнойУкраїнська Новости Днепра про В Днепре показали заброшенный кинотеатр «Искра» на АмбулаторнойРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как школьникам в Днепре получить ученический билет для бесплатного проезда в транспорте
    Сегодня 16:27
    Как школьникам в Днепре получить ученический билет для бесплатного проезда в транспорте

    В Днепре продолжают выдавать учащиеся билеты, с которыми можно получить…

    Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка
    Новости Днепра
    Сегодня 15:06
    Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка

    Поселок Сухачевка в Днепре с одной стороны выходит к реке,…

    Гнал 134 км: в Днепре 23-летнего мужчину второй раз поймали на быстрой езде без водительских прав
    Новости Днепра
    Сегодня 13:34
    Гнал 134 км: в Днепре 23-летнего мужчину второй раз поймали на быстрой езде без водительских прав

    В Днепре остановили водителя, который гнал 134 км по Набережной…

    ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть
    Новости Днепра
    Сегодня 12:58
    ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

    Сегодня в мире отмечается День небоскреба. Дата выбрана не случайно.…

    Последние новости

    Как школьникам в Днепре получить ученический билет для бесплатного проезда в транспорте
    Как школьникам в Днепре получить ученический билет для бесплатного проезда в транспорте

    В Днепре продолжают выдавать учащиеся билеты, с которыми можно получить льготы для проезда в транспорте.

    Сегодня 16:27
    1
    просмотров
    По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартире
    По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартире

    В Кривом Роге несколько десятков животных жили в полной санитарии в закрытой квартире.

    Сегодня 15:28
    1
    просмотров
    Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка
    Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка

    Поселок Сухачевка в Днепре с одной стороны выходит к реке, а с другой – окружен балкой и лесом. Первыми поселенцами территории считаются казаки, а необычное название происходит от имени основателя поселения.

    Сегодня 15:06
    3
    просмотров
    Бегунка с Днепропетровщины получила «бронзу» Паралимпийских игр-2024
    Бегунка с Днепропетровщины получила «бронзу» Паралимпийских игр-2024

    Бегунка из Никополя получила "бронзу" на Паралимпиаде в Париже.

    Сегодня 14:33
    1
    просмотров
    Гнал 134 км: в Днепре 23-летнего мужчину второй раз поймали на быстрой езде без водительских прав
    Гнал 134 км: в Днепре 23-летнего мужчину второй раз поймали на быстрой езде без водительских прав

    В Днепре остановили водителя, который гнал 134 км по Набережной Заводской.

    Сегодня 13:34
    7
    просмотров
    ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть
    ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

    Сегодня в мире отмечается День небоскреба. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1856 году в США родился Луис Саливан – архитектор, которого считают «отцом небоскребов». А первая высотка в мире появились в 1885 году в Чикаго. Это было…

    Сегодня 12:58
    5
    просмотров
    Разоблачили дельцов, организовавших схему вывоза «уклонистов» из Днепропетровской области в Молдову
    Разоблачили дельцов, организовавших схему вывоза «уклонистов» из Днепропетровской области в Молдову

    Служба безопасности нейтрализовала новую схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, организаторами которой были жители Днепропетровской области.

    Сегодня 12:51
    3
    просмотров
    В ДТЭК отреагировали на многочисленные жалобы днепрян по поводу частых отключений света
    В ДТЭК отреагировали на многочисленные жалобы днепрян по поводу частых отключений света

    В ДТЭК ответили на вопросы касающиеся графиков отключений света.

    Сегодня 11:52
    11
    просмотров
    В Днепре на ж/м Солнечном может появиться еще один торговый центр: каким он будет
    В Днепре на ж/м Солнечном может появиться еще один торговый центр: каким он будет

    У "Вавилона" может появиться еще один ТЦ.

    Сегодня 11:49
    5
    просмотров
    Россияне обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине: есть ли задержки рейсов
    Россияне обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине: есть ли задержки рейсов

    Россияне атаковали железнодорожную станцию ​​в Днепропетровской области.

    Сегодня 11:19
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх