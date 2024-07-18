В Днепре показали, как за 16 лет вырос «народный» сквер на Победе

Всего за 16 лет пустырь превратился в настоящий маленький парк.

Жители Днепра показали, как за 16 лет сменился сквер, высадженный на перекрестке бульвара Славы и проспекта Героев. За это время на пустыре разрослись деревья и довольно хмурая локация превратилась в настоящий оазис среди бетонных джунглей.

Как хорошо изменились зеленые насаждения за эти годы на Победе! — сообщают в Facebook-сообществе «Наша Победа».

Что интересно, основную часть деревьев высадили жители близлежащих домов, поэтому этот сквер можно назвать «народным». За зелеными насаждениями ухаживают добросовестно. К примеру, вчера 17 июля с самого утра и до вечера территорию поливали, а местных призывали прийти на помощь.

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