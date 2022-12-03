В Днепре показали, как выглядит обновленное уличное укрытие на остановке (ФОТО)

В Днепре на стенах уличных укрытий появился стрит-арт.

В сообществе Urban Dnipro Community показали, как выглядит обновленное уличное укрытие. Ранее сообщалось, что их собираются раскрасить, поставить внутри лавочки и сделать освещение.

Внутри монтируют место для сидения, а снаружи покрасили в желтый и нанесли графический орнамент в стиле баро. Продолжение следует, — отметил автор сообщения.

Горожане отметили, что укрытие хорошо замаскировано под городское пространство.

Напомним, в Днепре в таких укрытиях можно будет пересидеть воздушную тревогу. В настоящее время их разместили вблизи остановок, где собирается много людей.

В будущем подобные укрытия могут появиться во дворах многоэтажек, в районах, где мало бомбоубежищ.

Не забыли об инклюзивности и разместили на входе пандус, поэтому заехать внутрь можно и на инвалидной коляске.

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