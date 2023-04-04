В Днепре показали, как ремонтируют Кайдакскую насосную станцию, из-за аварии на которой нет воды

В Днепре ремонтируют Кайдакскую насосно-фильтровальную станцию.

Во вторник, 4 апреля, в Днепре начались ремонтные работы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции, из-за аварии на которой в городе уже второй раз за неделю нет воды. Коммунальщики показали, как выглядит место, где работают специалисты.

Работы продолжаются уже больше трех часов, а когда закончатся – не уточняется. Напомним, что ранее в КП «Днепропроводоканал» предупредили о перебоях с водоснабжением на обоих берегах города. В частности, плохое давление у потребителей, которые живут на набережной, а местами воды нет совсем. ТУТ мы публиковали все адреса.

Напомним, в воскресенье здесь уже проводились ремонтные работы, продолжавшиеся более 16 часов. А в «Днепрводоканале» рассказали, повысились ли тарифы на воду с 1 апреля.

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