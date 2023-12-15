В Днепре поймали россиянина-нелегала

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
Гражданин РФ некоторое время нелегально жил на территории Украины. Миграционники разоблачили иностранца в Днепре, во время проведения профилактических мероприятий по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере.
В ходе операции с условным названием «Мигрант», работники Миграционной службы совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили и задержали гражданина России, незаконно находившегося на территории города Днепра, — говорится в сообщении.
Мужчину, не имеющего вида на жительство в Украине, теперь привлекут к административной ответственности. За то, что он нарушил действующее законодательно, его депортируют из нашей страны.
В настоящее время указанный гражданин РФ находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
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