В Днепре погиб 3-летний ребенок после того, как выпал из окна на 5 этаже

В пятницу вечером, 14 апреля, в Шевченковском районе Днепра на Князя Владимира Великого 3-летний мальчик выпал из окна на 5 этаже.

Ребенок оперся на москитную сетку на окне. Та не выдержала под его весом и выпала.

Это произошло около 22:00, сообщает «Информатор«.

На место вызвали медиков, однако те уже не могли ничего сделать, кроме как констатировать смерть малыша.

Сейчас все обстоятельства трагического события выясняют правоохранители.

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