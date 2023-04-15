В Днепре погиб 3-летний ребенок после того, как выпал из окна на 5 этаже

Ребенок оперся на москитную сетку на окне. Та не выдержала под его весом и выпала.
Это произошло около 22:00, сообщает «Информатор«.
На место вызвали медиков, однако те уже не могли ничего сделать, кроме как констатировать смерть малыша.
Сейчас все обстоятельства трагического события выясняют правоохранители.
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