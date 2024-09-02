В Днепре погода в сентябре отклонится от нормы: прогноз на месяц

Осень 2024 года будет аномально теплой.

В сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла (в Карпатах 13-14 градусов), что на два градуса выше нормы. Количество осадков будет на уровне 37-76 мм.Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Сентябрь – переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности, – напоминают специалисты.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха обычно составляет 13-17 градусов, в южной части местами достигает 18-20 градусов, в горных районах – 9-15 градусов тепла.

Минимальная зафиксированная температура воздуха – минус 7 градусов мороза. Максимальная – 35 градусов жары.

Заморозки в воздухе начинаются во второй и третьей декадах, Карпатах и ​​местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде сентября.

Какая будет погода в Днепре?

В Днепре погода не сильно отличается от всеукраинской. Ожидается, что в регионе также будет аномально тепло для этого времени. Средняя температура может достигать +18.

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