В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла на перегоне Нижнеднепровск-Узел – Днепр-Главный.

В Днепре во время движения поезд сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм он умер на месте.

Предварительно, погибшему было 50-60 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Отмечается, что машинист пытался избежать столкновения, подавал сигналы и применил экстренное торможение. Однако, к сожалению, поезд сбил мужчину.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

ФОТО 18+!!!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: