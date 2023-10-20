В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

В Днепре во время движения поезд сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм он умер на месте.
Предварительно, погибшему было 50-60 лет.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
Отмечается, что машинист пытался избежать столкновения, подавал сигналы и применил экстренное торможение. Однако, к сожалению, поезд сбил мужчину.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
ФОТО 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО).
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