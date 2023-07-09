В Днепре подросток застрял ногой в сливной решетке: пришлось вызывать спасателей и «скорую»

В субботу, 8 июля, в Днепре мальчик, 2011 года рождения, попал ногой в сливную решетку и застрял. На место пришлось вызывать спасателей, которые помогли ему освободиться из "ловушки".

Инцидент произошел примерно в 19:30 на улице Коробова Новокодакского района города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место вызова, чрезвычайники с помощью аварийно-спасательного оборудования высвободили ногу подростка из решетки сливной канализации.

Спасенного на «скорой» госпитализировали в больницу. Предварительно, у него диагностировали перелом правой голени.

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