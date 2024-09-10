В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции

Во вторник, 10 сентября, в местных Telegram-каналах распространили видео, на котором видно, как один из группы подростков толкает мужчину в фонтан. Событие произошло вчера вечером у книжного рынка в Днепре.
Затем в сети распространили еще один кадр с места инцидента, на котором можно увидеть короткий отрывок из разговора между местным блоггером Давой, рядом с которым находилась группа подростков, и мужчиной. Предварительно известно, что между ними возник конфликт.
Как сообщают очевидцы, Дава с подростками снимал видео, потом к ним подошел мужчина и начал разговаривать с ними на странные темы. Во время общения он взял одну из девушек из компании за волосы и начал ее таскать.
…начал нести чепуху, что мы сыновья демонов и подобное, потом начал общаться с девочкой — ему не понравилось, что она ему не так ответила, он подошел взял ее за волосы и начал таскать. , – рассказывают свидетели.
Предварительно мужчина был в нетрезвом состоянии. Подростки решили проучить его и столкнуть в фонтан, однако, по словам очевидцев, он сам согласился на такое наказание за свой поступок.
Впоследствии в сети обнародовали полное видео конфликта, где можно увидеть, что мужчина по неизвестной причине кричал и нецензурно высказывался в сторону подростков.
Вероятно, конфликт возник на фоне того, что во время съемки видео Дава упал, а подростки стали смеяться над этим. Пока блоггер пытался унять нетрезвого мужчину, последний продолжал спрашивать других «Что смешного в том, что человек упал?». После недолгого разговора он напал на одну из девушек, в тот момент фиксирование ситуации на видео прекратили.
Журналисты Dnepr.Info обратились в полицию по поводу инцидента и узнали от спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, что на место правоохранителей не вызвали.
Сообщений в полицию не поступало. Для выяснения обстоятельств правоохранители зафиксировали информацию из соцсетей. Продолжается проверка, – сообщила Алина Стадник.
Сам местный блоггер пока не комментирует событие.
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