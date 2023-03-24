В Днепре подростки разгромили двор детского сада (ФОТО)

Об этом сообщила днепрянка Валентина в сообществе «Типочный Тополь».
Все произошло на территории детского сада «Дюймовочка», расположенного на жилом массиве Тополь-3. По словам сотрудницы, дети заходят во двор заведения и портят государственное имущество. Она отметила, что такое происходит не в первый раз. На днях подростки выломали решетку, двери, сломали два маленьких деревянных столика, где обычно играют дети.
На замечания взрослых не реагируют, кривляются. Фото детей тоже прикрепляю. Примите меры, кто узнает своих чад! А не то, в следующий раз поймаем за руку и вызовем полицию! – обратилась к жителям массива Валентина.
Вот так выглядит изуродованное имущество:
Напомним, на днях от вандалов пострадал новый сквер имени Максима Семенова. Неизвестные сломали деревья, разбили тренажеры, повредили систему полива и освещения. Представители местного самоуправления уже ищут хулиганов и думают, как будут восстанавливать зеленую зону.
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