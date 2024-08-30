В Днепре подозреваемые в избиении активистки могут избежать наказания: все, что известно о резонансном деле

В Днепре мужчины, избившие активистку и жену раненого военнослужащего, могут избежать наказания.

Скандал, разгоревшийся после избиения активистки в Днепре, не утихает до сих пор.

После публичной огласки история вышла за пределы Днепра и теперь инцидент активно обсуждается по всей Украине. Под сообщениями пострадавшей тысячи комментариев со словами поддержки и призывами наказать виновных. Хотя общество стало на сторону пострадавшей 25-летней активистки и жены раненого военного Леси Волобуевой, однако люди опасаются, что дело, как только стихнет обсуждение, «замнут».

Избиение активистки в Днепре – что известно?

Инцидент с избиением произошел 9 августа, но об истории публично стало известно только 27 августа, когда Леся рассказала об этом в своем Instagram.

Пострадавшая отметила, что в тот день вечером она возвращалась с прогулки с собакой, а пьяный сосед пытался погладить домашнего любимца. Женщина ему отказала, сделав замечания, но это не понравилось мужчине, который набросился на нее, а затем несколько раз ударил. В тот день Леся вызвала полицию, но правоохранители не смогли утихомирить нападающего, который вызывающе вел себя и говорил, что «ему ничего не будет».

После того как сообщение Леси распространили в соцсетях, в полиции официально прокомментировали инцидент, отметив, что по факту нападения на активистку в Самарском районе Днепра возбуждено два уголовных дела. В совершении преступления подозревают двух местных жителей 32-х и 42-х лет.

Известно, что один из подозреваемых под стражей, а другому объявили о подозрении, но без ареста.

Вскоре в сети появилась еще одна версия произошедшего вечером 9 августа, но теперь от другой стороны — жены одного из нападавших.

Что говорит супруга подозреваемого?

Жена одного из подозреваемых добавила полную запись видеокамеры, зафиксировавшей весь конфликт, а также рассказала свою версию событий.

Уважаемое общество, во-первых, я хочу сказать, что мне очень досадно, что с госпожой Волобуевой произошла такая печальная история. И для того, чтобы защитить себя и свою семью, я должен выставить ту часть видео, которая по известным причинам была скрыта Олесей, – пишет женщина.

По ее словам, в тот вечер, 9 августа, она со своим мужем и его дочерью возвращалась домой. Во дворе дома к семье подбежала собака Олеси Волобуевой. Когда мужчина погладил собачку, получил агрессивную реакцию со стороны владелицы. После этого между ними начался спор, часть которого можно было увидеть на видео Олеси.

На обнародованной супругой подозреваемой записи можно увидеть более полную версию конфликта. На видео вы можете увидеть на 39 секунде, как Олеся бьет моего мужа между ног, а после того, как он пытается уйти, разворачивает его за руку к себе и на 1:23 секунде распыляет на него и всех окружающих газовый баллон, – говорится в сообщении женщины.

Версия пострадавшей активистки

После того как сетью распространили рассказ жены одного из подозреваемых, пострадавшая активистка Леся Волобуева повторно прокомментировала инцидент и предоставила еще одно видео. На записи с камер видеонаблюдения, которую она обнародовала, видно, что нападающий ударил не только Лесю, но и свою жену. Посмотреть эти кадры можно по ссылке.

Леся также отметила, что подозреваемый вместе с женой за несколько недель до происшествия въехали в дом и в тот вечер они впервые встретились с соседями.

Я всегда занимаюсь безопасностью моей собаки и не спускаю ее с поводка, тем более в темное время суток, на проезжей части. А когда к ней тянется незнакомое мне лицо значительно большего размера, чем я сама, то я не хочу, чтобы моя собака испугалась, и имею право сделать замечания, — написала Олеся.

По словам Леси после замечания мужчина преградил дорогу домой, из-за чего между ними разгорелся спор. Во время ссоры нападавший замахнулся, и хотел ее ударить, поэтому девушка достала газовый спрей.

Леся подчеркнула, что в тот момент на месте инцидента не было ребенка, о котором писала жена подозреваемого. По словам активистки, ребенок вернулся уже после потасовки.

Активистка отметила, что рассказала об избиении только для того, чтобы деньги нападавших не замяли дело. Пострадавшая хочет добиться правосудия от системы, но ни в коем случае не желает, чтобы над подозреваемыми совершали самосуд.

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