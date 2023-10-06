В Днепре подешевела стоимость аренды квартир: насколько именно

В сентябре в Днепре подешевела стоимость аренды квартир.

Цены сравнивали с аналогичным периодом в прошлом году, пишут аналитики «Дом.риа».

За год цена на аренду однокомнатной квартиры в Днепре снизилась на 20%, двухкомнатные подешевели почти на 9%. Что интересно, в большинстве регионов Украины цены наоборот выросли. Даже в Харькове, где ситуация с обстрелами не сильно улучшилась.

Цена на аренду зависит от расположения квартиры, района, ремонта и этажности. До сих пор плохо сдаются комнаты на верхних этажах. Не хотят жить на первом и втором этаже.

Однокомнатная в среднем обойдется в 10 тысяч 627 гривен, двухкомнатная 14 тысяч 315 гривен и трехкомнатная – 18 тысяч 515 гривен.

Напомним, ранее мы публиковали подборку квартир на продажу в стиле «пшонка-стайл», а также анализировали, сколько стоит аренда жилья в разных районах Днепра.

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