В Днепре под завалами разрушенного российской ракетой дома погиб 17-летний Максим Богуцкий

Если у вас есть возможность, то можете отправить посильную сумму маме погибшего парня: 4149499121622334, Татьяна Богуцкая.

Максима, навеки студента, будем помнить как светлого, активного и умного человека, нашего отличника, – отметили в сообщении.

Об этом сообщили на странице вуза в Telegram.

К сожалению, 40 человек погибли. Среди них и 17-летний Максим Богуцкий, студент-первокурсник НТУ «Днепровская политехника».

14 января российская ракета попала в многоквартирный дом в Днепре.

В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в…

Страшное горе произошло в субботу, 14 января, в Днепре.

23-летняя жительница Днепра Анастасия Швец, сидевшая на руинах своего дома,…

Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: ей было 95 лет В Италии в возрасте 95 лет скончалась икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида. 0 просмотров

День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП Сегодня в Украине – «День памяти киборгов», защитников, отражавших атаки врага в Донецком аэропорту в течение 2014-2015 годов. Противостояние длилось 242 дня. Оборона аэродрома стала символом несокрушимости нашего войска, а защитников терминалов сами враги называли «киборгами». Журналисты dnepr.info решили вспомнить… просмотров