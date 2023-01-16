В Днепре под завалами разрушенного российской ракетой дома погиб 17-летний Максим Богуцкий

К сожалению, 40 человек погибли. Среди них и 17-летний Максим Богуцкий, студент-первокурсник НТУ «Днепровская политехника».
Об этом сообщили на странице вуза в Telegram.
Максима, навеки студента, будем помнить как светлого, активного и умного человека, нашего отличника, – отметили в сообщении.
Если у вас есть возможность, то можете отправить посильную сумму маме погибшего парня: 4149499121622334, Татьяна Богуцкая.
Напомним, ранее мы писали: Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанки.
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