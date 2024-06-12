Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре под видом переселенца скрывался коллаборант, помогавший ремонтировать вражескую технику

В Днепре под видом переселенца скрывался коллаборант, помогавший ремонтировать вражескую технику

Сегодня 13:59
просмотров

В Днепре скрывался колаборант, который помогал россиянам чинить технику во время оккупации Луганской области.

Новости Днепра про В Днепре под видом переселенца скрывался коллаборант, помогавший ремонтировать вражескую технику

Служба безопасности задержала еще одного колаборанта, работавшего на РФ в период захвата Сватовского района Луганщины. Это экс-работник местного фермерского хозяйства. Во время оккупации населённого пункта он предложил россиянам помощь. Человек, имея технические навыки, устроился на местную рембазу оккупационной группировки.

Подозреваемый ремонтировал военную технику, в частности, российский «Смерч», установки которого подбивали ВСУ. Также злоумышленник чинил поврежденные бронетранспортеры и грузовые автомобили, перевозившие боеприпасы.

Более того, мужчина даже помогал строить фортификации, чтобы русским войскам было где спрятаться.

Житель Сватового надеялся, что за это россияне дадут ему должность в местной оккупационной администрации. Впрочем, «повышение» мужчина так и не получил, ведь эти территории освободили ВСУ.

После деоккупации мужчина уехал в Днепр, где скрывался под видом переселенца. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре под видом переселенца скрывался коллаборант, помогавший ремонтировать вражескую техникуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре под видом переселенца скрывался коллаборант, помогавший ремонтировать вражескую техникуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре и области 13 июня свет будут выключать всего 2 часа
    Новости Днепра
    Сегодня 19:21
    В Днепре и области 13 июня свет будут выключать всего 2 часа

    В Днепре и области будут выключать свет всего на два…

    В Кривом Роге 6 погибших из-за ракетного удара
    Новости Днепра
    Сегодня 17:55
    В Кривом Роге 6 погибших из-за ракетного удара

    В Кривом Роге шесть погибших из-за ракетного удара, 12 июня.

    Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024
    Новости Днепра
    Сегодня 17:26
    Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024

    Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой…

    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии
    Новости Днепра
    Сегодня 15:34
    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии

    Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.

    Последние новости

    В Днепре и области 13 июня свет будут выключать всего 2 часа
    В Днепре и области 13 июня свет будут выключать всего 2 часа

    В Днепре и области будут выключать свет всего на два часа.

    Сегодня 19:21
    2
    просмотров
    В Кривом Роге 6 погибших из-за ракетного удара
    В Кривом Роге 6 погибших из-за ракетного удара

    В Кривом Роге шесть погибших из-за ракетного удара, 12 июня.

    Сегодня 17:55
    1
    просмотров
    В Кривом Роге разыскивают мужчину, напавшего на женщину в подъезде
    В Кривом Роге разыскивают мужчину, напавшего на женщину в подъезде

    Злоумышленника ищет полиция.

    Сегодня 17:28
    1
    просмотров
    Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024
    Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024

    Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой пациенту не нужен бумажный рецепт при посещении аптеки. На телефон ему приходит смс –сообщение с кодом, где зашифровано действующее вещество препарата. Он называет код провизору и тот предлагает разные препараты…

    Сегодня 17:26
    1
    просмотров
    В Кривом Роге раздался мощный взрыв: есть раненые
    В Кривом Роге раздался мощный взрыв: есть раненые

    В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв.

    Сегодня 16:15
    9
    просмотров
    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии
    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии

    Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.

    Сегодня 15:34
    5
    просмотров
    Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)
    Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)

    Ядовитого паука заметили в Днепре.

    Сегодня 15:12
    4
    просмотров
    Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла
    Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла

    В Днепре в местах, где в начале пришлого века проходили демонстрации, мітинги и различные столкновения еще несколько лет назад можно было увидеть стелы, напоминающие об этих событиях. Правда, часть таких «надписей» уже демонтирована и посмотреть, как они выглядели можно только…

    Сегодня 14:46
    7
    просмотров
    В Кривом Роге создали лавандовую фотозону: где находится и как доехать
    В Кривом Роге создали лавандовую фотозону: где находится и как доехать

    В Кривом Роге можно красиво сфотографироваться в лаванде.

    Сегодня 14:34
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно
    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

    На Приднепровской железной дороге временно не будет курсировать ряд электричек.

    Сегодня 13:55
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх