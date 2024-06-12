В Днепре под видом переселенца скрывался коллаборант, помогавший ремонтировать вражескую технику

Служба безопасности задержала еще одного колаборанта, работавшего на РФ в период захвата Сватовского района Луганщины. Это экс-работник местного фермерского хозяйства. Во время оккупации населённого пункта он предложил россиянам помощь. Человек, имея технические навыки, устроился на местную рембазу оккупационной группировки.
Подозреваемый ремонтировал военную технику, в частности, российский «Смерч», установки которого подбивали ВСУ. Также злоумышленник чинил поврежденные бронетранспортеры и грузовые автомобили, перевозившие боеприпасы.
Более того, мужчина даже помогал строить фортификации, чтобы русским войскам было где спрятаться.
Житель Сватового надеялся, что за это россияне дадут ему должность в местной оккупационной администрации. Впрочем, «повышение» мужчина так и не получил, ведь эти территории освободили ВСУ.
После деоккупации мужчина уехал в Днепр, где скрывался под видом переселенца. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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