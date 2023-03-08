Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре под подъезд подбросили домашнего кролика

Сегодня 12:39
просмотров

В Днепре во двор многоэтажки подбросили кролика.

Новости Днепра про В Днепре под подъезд подбросили домашнего кролика

Если котиков и щенков подбрасывают постоянно, то домашнего кролика под подъезд подкидают впервые.

Так, жители одной из многоэтажек на левом берегу получили «подарочек». Кто-то оставил под дверью переноску с коробкой, в которой сидел кролик. Об этом рассказала днепрянка Тамара в сообществе «Райончик».

По словам женщины, животное явно домашнее. В коробке предыдущие владельцы оставили ошейник и лист с вакцинациями. Кролик выглядит ухоженным, он крупный и красивый. Тамара хочет найти новых хозяев для пушистика.

Кто хочет кролика? Нашли под подъездом, кто-то оставил в переноске, где лежала записка о вакцинациях, ошейник. Кролик домашний, большой и красивый. – написала женщина.

Напомним, ранее на улице заметили двух лошадей, разгуливавших по Днепру. Тогда инспекция по благоустройству Днепровского городского совета вызвала патрульную полицию, потому что не смогла найти владельцев животных.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре под подъезд подбросили домашнего кроликаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре под подъезд подбросили домашнего кроликаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Куда нести пластик и старую технику в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:38
    Куда нести пластик и старую технику в Днепре

    Чтобы Днепр был чище, нужны не только усилия коммунальщиков, но…

    Стало известно, где в Днепре пройдет прощание с умершей спикером ГСЧС Евгенией Дудкой
    Новости Днепра
    Сегодня 12:05
    Стало известно, где в Днепре пройдет прощание с умершей спикером ГСЧС Евгенией Дудкой

    В Днепре простятся со спасательницей Евгенией Дудкой.

    Прекрасный подарок украинским женщинам: ВСУ уничтожили четыре танка и 700 окупантов
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Прекрасный подарок украинским женщинам: ВСУ уничтожили четыре танка и 700 окупантов

    Украинские военные ликвидировали 700 российских окупантов за минувшие сутки. С…

    Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 09:48
    Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

    Сегодня 8 марта.

    Последние новости

    Куда нести пластик и старую технику в Днепре
    Куда нести пластик и старую технику в Днепре

    Чтобы Днепр был чище, нужны не только усилия коммунальщиков, но и каждого из его жителей. То,  что может сделать каждый для того, чтобы наш город был чище – это начать сортировать мусор и не выбрасывать в мусорный бак то, что…

    Сегодня 12:38
    просмотров
    Стало известно, где в Днепре пройдет прощание с умершей спикером ГСЧС Евгенией Дудкой
    Стало известно, где в Днепре пройдет прощание с умершей спикером ГСЧС Евгенией Дудкой

    В Днепре простятся со спасательницей Евгенией Дудкой.

    Сегодня 12:05
    0
    просмотров
    Житель Каменского за 8 тысяч гривен сдал врагу геолокацию позиций ВСУ и местного РВА
    Житель Каменского за 8 тысяч гривен сдал врагу геолокацию позиций ВСУ и местного РВА

    Житель Каменского "продался" за 8 тысяч гривен.

    Сегодня 11:21
    просмотров
    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно
    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

    В Днепре на Любарском ограбили мужчину с инвалидностью.

    Сегодня 10:31
    2
    просмотров
    Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФ
    Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФ

    В Грузии вспыхнули протесты против действующих властей.

    Сегодня 10:24
    просмотров
    Прекрасный подарок украинским женщинам: ВСУ уничтожили четыре танка и 700 окупантов
    Прекрасный подарок украинским женщинам: ВСУ уничтожили четыре танка и 700 окупантов

    Украинские военные ликвидировали 700 российских окупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта
    Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

    Сегодня 8 марта.

    Сегодня 09:48
    0
    просмотров
    В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать
    В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать

    В Украине был ликвидирован IBOX Bank.

    Сегодня 09:47
    просмотров
    9 часов воздушной тревоги: враг ударил артиллерией по Марганецкой громаде
    9 часов воздушной тревоги: враг ударил артиллерией по Марганецкой громаде

    Почти 9 часов длилась воздушная тревога из-за угрозы артобстрела в Никопольском районе.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    В Днепре 30-летняя женщина чуть не угорела во время пожара
    В Днепре 30-летняя женщина чуть не угорела во время пожара

    В Днепре спасли 30-летнюю владелицу квартиры.

    Сегодня 09:16
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх