В Днепре под подъезд подбросили домашнего кролика

В Днепре во двор многоэтажки подбросили кролика.

Если котиков и щенков подбрасывают постоянно, то домашнего кролика под подъезд подкидают впервые.

Так, жители одной из многоэтажек на левом берегу получили «подарочек». Кто-то оставил под дверью переноску с коробкой, в которой сидел кролик. Об этом рассказала днепрянка Тамара в сообществе «Райончик».

По словам женщины, животное явно домашнее. В коробке предыдущие владельцы оставили ошейник и лист с вакцинациями. Кролик выглядит ухоженным, он крупный и красивый. Тамара хочет найти новых хозяев для пушистика.

Кто хочет кролика? Нашли под подъездом, кто-то оставил в переноске, где лежала записка о вакцинациях, ошейник. Кролик домашний, большой и красивый. – написала женщина.

Напомним, ранее на улице заметили двух лошадей, разгуливавших по Днепру. Тогда инспекция по благоустройству Днепровского городского совета вызвала патрульную полицию, потому что не смогла найти владельцев животных.

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