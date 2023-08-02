В Днепре под окнами горожан поселился «живой будильник»: не дает спать ночью

Выключить этот "будильник" невозможно.

В Днепре под окнами местных жителей поселился «живой будильник» — ушастая сова.

Об этом сообщила днепрянка Наталья Афанасьева в Facebook.

Днепр. Июль 2023. Кто поселился под окном и по ночам не дает спать? – подписала женщина фото.

Отметим, эти совы имеют своеобразный голос – они скрепят, как несмазанная дверь, поэтому уснуть ночью проблематично!

Со звуком!

Добавим, природной средой обитания ушастых сов является местность с густой растительностью вблизи лугов, а также открытые леса и редкие кустарники. Эти птички довольно пугливы, поэтому встретить их в большом шумном городе – большая редкость.

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