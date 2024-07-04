В Днепре почти полностью обесточена многоэтажка, изуродованная в результате атаки 28 июня.

Многоэтажка в Днепре, частично разрушенная в результате ракетной атаки 28 июня, почти повесть обесточена.

Об этом сообщают в Минэнерго в публикации по энергетической ситуации в регионах.

Остаются без напряжения 115 абонентов в многоэтажном доме в г. Днепр, в который попала вражеская ракета 28 июня, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что из-за вражеских атак 3 июля был обесточен 81 абонент, утром электроснабжение было восстановлено. По технологическим причинам несколько юридических лиц без электроснабжения.

В Днепре отключили свет по некоторым адресам в связи с проведением плановых работ. Также действуют графики отключения света.

Напомним, 4 июля в Днепре объявлен траур. Вчера под завалами многоэтажки, которая была наполовину уничтожена в результате российской атаки по Днепру 28 июня, нашли тело еще одного человека.В результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибло уже шестеро.

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