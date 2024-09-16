В Днепре почти на неделю перекроют железнодорожный переезд

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
17 сентября с 8 утра и до 17:00 23 сентября 2024 в связи с выполнением работ по замене переездного настила в пределах переезда 178 км Ⅲ главного пути перегона Деевка-Сухачевка будет перекрыто движение автотранспорта.
В этот период автобус № 92 будет курсировать по сокращенному маршруту до указанного железнодорожного переезда.
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