Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мосту

Сегодня 10:20
просмотров

В конце апреля в Днепре могут на пять дней перекрыть Амурский мост.

Новости Днепра про В Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мосту

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы, опубликованном на сайте горсовета.

По плану, в Днепре должны на 5 дней перекрыть движение транспорта на Амурском мосту. Это связано с ремонтными работами на переправе. За неделю там заменят дорожное покрытие.

Отметим, распоряжение еще не подписано. Если его одобрят, ремонтные работы должны начаться в 18 часов 28 апреля и закончиться в 6 утра 2 мая. На этот период движение транспорта на мосту будет остановлено.

В проекте отмечено, что по периметру зоны выполнения работ установят предупредительные дорожные знаки и ограждения. Также должны обеспечить безопасное движение пешеходов. Кроме этого, должны согласовать с патрульной полицией схему объезда транспорта.

Новости Днепра про В Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мосту

Напомним, в Днепре могут также перекрыть часть Криворожского шоссе на перекрестке с Криворожской улицей, а также улицу на левом берегу.

Читайте також:

Новости Днепра про В Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мостуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мостуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданий
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданий

    За прошедшие сутки, 12 апреля, дважды поступали сообщения о минированиях…

    Как работает общественный транспорт в Днепре 13 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Как работает общественный транспорт в Днепре 13 апреля

    Сегодня, 13 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…

    В Никополе во время пожара в собственной квартире погиб мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Никополе во время пожара в собственной квартире погиб мужчина

    В Никополе пожар унёс жизнь пожилого мужчины.

    Украинские воины за сутки отбили более 45 атак на четырех направлениях, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Украинские воины за сутки отбили более 45 атак на четырех направлениях, — Генштаб

    Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери…

    Последние новости

    Невероятная красота: днепряне стали чемпионами Украины по фигурному катанию
    Невероятная красота: днепряне стали чемпионами Украины по фигурному катанию

    Поздравляем с высоким результатом!

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданий
    Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданий

    За прошедшие сутки, 12 апреля, дважды поступали сообщения о минированиях в Днепре.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт в Днепре 13 апреля
    Как работает общественный транспорт в Днепре 13 апреля

    Сегодня, 13 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Никополе во время пожара в собственной квартире погиб мужчина
    В Никополе во время пожара в собственной квартире погиб мужчина

    В Никополе пожар унёс жизнь пожилого мужчины.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    Украинские воины за сутки отбили более 45 атак на четырех направлениях, — Генштаб
    Украинские воины за сутки отбили более 45 атак на четырех направлениях, — Генштаб

    Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Размером с доллар: 9-сантиметровая чихуахуа стала самой маленькой собачкой в мире
    Размером с доллар: 9-сантиметровая чихуахуа стала самой маленькой собачкой в мире

    В книге Рекордов Гиннеса новый рекордсмен: собачка породы чихуахуа по имени Жемчуг.

    Сегодня 07:15
    1
    просмотров
    Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карася
    Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карася

    На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул почти на 800 граммов (средний вес этой рыбы 200-300 граммов).

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 13 апреля: в Днепре снова ожидается дождь
    Погода на 13 апреля: в Днепре снова ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина
    В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина

    В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство. Она выпила 23 таблетки 6 разных препаратов.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Бывшая экс-пресс-секретарь полка «Днепр-1» написала, что казненный пленный Герой умер «неправильно»
    Бывшая экс-пресс-секретарь полка «Днепр-1» написала, что казненный пленный Герой умер «неправильно»

    Экс пресс-офицер нескольких военных формирований Василиса Мазурчук объяснила, как должен поступить воин ВСУ перед казнью.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх