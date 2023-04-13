В Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мосту

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы, опубликованном на сайте горсовета.
По плану, в Днепре должны на 5 дней перекрыть движение транспорта на Амурском мосту. Это связано с ремонтными работами на переправе. За неделю там заменят дорожное покрытие.
Отметим, распоряжение еще не подписано. Если его одобрят, ремонтные работы должны начаться в 18 часов 28 апреля и закончиться в 6 утра 2 мая. На этот период движение транспорта на мосту будет остановлено.
В проекте отмечено, что по периметру зоны выполнения работ установят предупредительные дорожные знаки и ограждения. Также должны обеспечить безопасное движение пешеходов. Кроме этого, должны согласовать с патрульной полицией схему объезда транспорта.
Напомним, в Днепре могут также перекрыть часть Криворожского шоссе на перекрестке с Криворожской улицей, а также улицу на левом берегу.
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