В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта

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На сайте горсовета Днепра появился проект решения городского головы Бориса Филатова, где речь идет о перекрытии улицы Аллы Горской. Причина – ремонт дорожного покрытия.

С 9 ноября по 1 декабря перекроют улицу Аллы Горской (ранее — Нарымская) на участке от улицы Национальной Гвардии (бывшая Уральская) до улицы Профессора Герасюты (была Каверина).

В департаменте благоустройства в этот период должны разработать и согласовать с полицией схему объезда. Кроме того, вокруг дороги должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки.

Улица находится параллельно улице Рабочей. Пока что официальной схемы объезда нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре переименуют еще более 70 топонимов.

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