В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что в понедельник много днепрян останутся без света: адреса.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 18 сентября, в Днепре многие жители остались без воды.

Днепрянин переодевался в военную форму, чтобы беспрепятственно шпионить и корректировать…

В Днепре лечат выпавшую с балкона 3-го этажа женщину.

Днепр большой город с различными интересными локациями, куда можно пойти…

Жители Никополя жалуются на лисиц, которые поселились на заводах и…

ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день Днепр большой город с различными интересными локациями, куда можно пойти как на прогулку в выходной день, так и погулять после рабочего дня с друзьями, второй половинкой, повести детей после школы. Пойти в Днепре можно как к воде, и провести время… 6 просмотров

В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину В Днепре лечат выпавшую с балкона 3-го этажа женщину. 5 просмотров