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В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Сегодня 13:50
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Сегодня, 18 сентября, в Днепре многие жители остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Набережная Победы, 128, 130,
  • бульвара Славы, 2,
  • пер. Арендный,
  • пер. Рубиновый,
  • ул. Телевизионная,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Журавлиная,
  • ул. Полевая,
  • ул. Янтарная,
  • ул. Кленовая,
  • ул. Василькова,
  • ул. Временная,
  • ул. Юрьевская,
  • ул. Тбилисская,
  • ул. Магнитная,
  • ул. Шостинская,
  • ул. Холодноярская,
  • пер. Лиственный,
  • пер. Пихтовый.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что в понедельник много днепрян останутся без света: адреса. 

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