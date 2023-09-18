В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Сегодня, 18 сентября, в Днепре многие жители остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в понедельник много днепрян останутся без света: адреса.
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