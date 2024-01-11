В Днепре почти два часа тушили пожар в двухэтажном доме (ФОТО)

В среду, 10 января, в 19:09 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Татарская Чечеловского района города.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что горит двухэтажный жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 20:52. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 15 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
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