В Днепре почти два часа тушили пожар в двухэтажном доме (ФОТО)

Ежедневно на рынке труда в Днепре появляется несколько десятков вакансий, куда срочно требуются работники. В таких случаях очень часто работодатели не требуют резюме, а просто просят звонить по телефону и лично рассказать о своем опыте, а в объявлении о вакансии…

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